Предпринимателям Подмосковья объяснили, как защитить свои права на маркетплейсах

Как бизнесу защитить свои и не нарушить чужие интеллектуальные права, кто такие IP-тролли, как искусственный интеллект может помочь при работе на маркетплейсе, рассказали на вебинаре «Интеллектуальная собственность на маркетплейсах». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Спикер вебинара — специалист по регистрации товарных знаков, борьбе с контрафактом и защите интеллектуальной собственности, член Российской ассоциации юристов, партнер Московской коллегии адвокатов Алена Харитонова рассказала слушателям о самых частых нарушениях, допускаемых продавцами на онлайн-платформах. Ими являются продажа контрафакта и нарушение авторских прав на фото.

Она отметила, что до размещения товара на маркетплейсе обязательно нужно проверить, не зарегистрирован ли товарный знак другим правообладателем и не является ли схожим с другими. Для этого селлеру необходимо самостоятельно разрабатывать изображения карточек товаров или получать письменное разрешение авторов фотографий. Кроме того, необходимо зарегистрировать товарный знак, заключить лицензионное соглашение с правообладателем и проверить правомерность использования товарного знака поставщиком.

Алена Харитонова перечислила виды гражданской, административной и уголовной ответственности за нарушения интеллектуальных прав.

Слушателям объяснили, кто такие IP-тролли и почему они могут лишить продавца на маркетплейсах прибыли.

Спикер поделилась алгоритмом действий при выявлении нарушений исключительных прав продавца на онлайн-платформе. Он состоит из: фиксации нарушения, направлении сведений площадке, расчете стоимости нарушений, направлении претензии нарушителю, формированию комплекта доказательств и подаче искового заявления в суд.

В ходе вебинара были также затронуты темы применения искусственного интеллекта при создании изображений для карточек товаров, способов коммерциализации товарных знаков, взыскания компенсаций при выявлении нарушений прав продавца.

Мероприятие проведено по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Подробнее с презентацией вебинара можно ознакомиться на сайте уполномоченного в разделе «Правовое просвещение» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.