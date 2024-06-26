Предпринимателям Подмосковья назвали основные аспекты использования земельных участков

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области напоминают предпринимателям о важности правильного использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. В соответствии с законодательством России, такие участки могут использоваться для различных целей — от пашен и сенокосов до размещения зданий для производства и хранения сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Однако, при определении возможных вариантов использования земельного участка необходимо учитывать его статус отнесения к особо ценным сельскохозяйственным угодьям. Особо ценные сельскохозяйственные угодья не могут быть использованы для строительства производственных объектов. Их использование предусматривает только сельскохозяйственное использование — выращивание культур, сенокосов и прочее.

Для того чтобы узнать отнесение земельного участка к особо ценным угодьям, можно воспользоваться геопорталом Подмосковья и проверить информацию по кадастровому номеру. В случае несоблюдения правил использования земель сельскохозяйственного назначения, обязательных для каждого участка, предусмотрено повышение ставки земельного налога.

Кроме того, в случае неиспользования участка или его использования с нарушениями, собственники могут быть подвергнуты изъятию земель в судебном порядке. Поэтому важно следить за правильным использованием земельных участков и соблюдать все требования, предусмотренные законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.