Предпринимателям Подмосковья 4 июля расскажут, как продвигать телеграм-канал

4 июля состоится бесплатный очный тренинг для предпринимателей из Подмосковья. Мероприятие на тему «Продвигаем Telegram-канал в СМИ» организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе образовательного тренинга участникам расскажут о том, что такое цепляющий заголовок и как его использовать, о правилах написания поста, почему подписчики отписываются, а также об эффективной рекламной подаче, которая принесет каналу новых подписчиков. Кроме того, слушатели узнают, как определить, в какие СМИ необходимо стремиться попасть конкретному предпринимателю и какие темы актуальны сегодня.

Спикер мероприятия — эксперт по личному бренду, директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры», совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP Ильяна Левина.

Тренинг пройдет 4 июля с 11:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3 (Точка кипения — Коммуна).

Участие бесплатное. Регистрация обязательна до 4 июля 9:00.

Возрастное ограничение 16+.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.