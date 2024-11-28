сегодня в 19:28

Предприниматели рассказали студентам Королева о том, как начать свой бизнес

В Технологическом университете им. А. А. Леонова прошла встреча президента Торгово-промышленной палаты города Королев Людмилы Козловой со студентами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников познакомили с базовыми понятиями, применяемыми при ведении бизнеса, рассказали о инструментах реализации бизнес-проекта, привлечении инвестиций и взаимодействии с партнерами, отличиях технологического предпринимательства от традиционного бизнеса и многом другом. Также спикер рассказала про свой путь в бизнесе, про удачи и неудачи.

«Тренинг наполнен большой заряженностью студентов на плодотворную работу. Ребята предлагали множество перспективных проектов, которые, уверен, в дальнейшем будет очень интересно развивать и продвигать.» — отметил студент Технологического университета Андрей Коношевский

Данный тренинг направлен на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который поддерживает развитие малого бизнеса в России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.