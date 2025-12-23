Предприниматели получили сроки за подмену медоборудования в пандемию

Пушкинский районный суд приговорил предпринимателей Игоря Хана и Константина Громова к лишению свободы за мошенничество при поставке оборудования в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера во время пандемии, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Игорь Хан получил 2 года колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей, Константин Громов — 3 года колонии и штраф 300 тысяч рублей. Суд также обязал осужденных вернуть медицинскому учреждению более 3,4 млн рублей.

По данным прокуратуры, предприниматели выиграли конкурс на поставку восьми специализированных медицинских мониторов стоимостью около 450 тысяч рублей за штуку, но вместо них поставили бытовые мониторы, цена которых не превышала 40 тысяч рублей. Новое руководство центра выявило несоответствие оборудования и обратилось в правоохранительные органы.

Директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера Сергей Виссарионов пояснил, что использование бытовых мониторов могло бы значительно осложнить работу врачей и повлиять на точность диагностики у тяжелых пациентов. В учреждении подчеркнули, что не используют поставленную технику с ухудшенными характеристиками, а диагностика проводится только на специализированном оборудовании.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.