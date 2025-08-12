Предприниматели Подмосковья приняли участие в финале Кубка креативных бизнес-проектов

11 августа состоялся финал Всероссийского конкурса для творческих предпринимателей «Кубок креативных бизнес-проектов», организованного общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». Генеральный партнер события — Сбербанк — принял активное участие в мероприятии, объединившем архитекторов, дизайнеров, event-агентства и предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий.

По словам Михаила Языкова, заместителя управляющего Северного отделения Среднерусского банка Сбербанка, потенциал этой сферы для экономики страны трудно переоценить.

«Мы видим огромный потенциал креативных индустрий в экономике страны. Эти отрасли повышают инвестиционную и туристическую привлекательность регионов, создают новые рабочие места и способствуют росту смежных сфер бизнеса, включая сферу общественного питания, спорта и уличной торговли. Мы с радостью поддерживаем творческих предпринимателей, предоставляя им ряд сервисов и услуг для комфортной работы и повышения эффективности бизнеса», — отметил Михаил Языков.

Сбербанк реализует комплекс мер поддержки креативных компаний: от бесплатного предоставления офисных площадок для проведения ярмарок и обучения работе с искусственным интеллектом — до финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса, включая эквайринг, выход на маркетплейсы и доступ к инвестициям.

Финальная защита участников конкурса показала высокий уровень инновационных идей и предпринимательского потенциала. Лучшие проекты получат финансовую и информационную поддержку для дальнейшего развития.

«Каждый участник финального этапа является победителем независимо от итогового результата. Мы гордимся вкладом наших партнеров в формирование современной культуры и создание комфортной среды для жизни и творчества в регионах нашей страны», -пояснила участник Кубка Светлана Симонова.