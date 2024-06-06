Предприниматели Подмосковья организовали флешмоб ко дню рождению Пушкина

Флешмоб, приуроченный к 225-летию великого русского поэта Александра Пушкина, устроили в Подмосковье накануне празднования дня рождения писателя. Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в городском округе Чехов Алексей Кокорин собрал предпринимателей и записал видеоролик , в котором читаются фрагменты глав поэмы «Евгений Онегин», сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Присоединится к флешмобу могут все желающие, разместив видео в своих соцсетях и поставив хештег проекта #предпринимателичитаютпушкина.

Основная цель мероприятия — популяризация русской классики. Александр Пушкин — поэт, заложивший фундамент русской словесности и сформировавший классический русский язык.

«Указом президента Российской Федерации 2024 год объявлен в нашей стране Годом Пушкина. В Чехове есть замечательная усадьба Лопасня-Зачастьевское, в ней выросли внуки поэта. Мы часто проводим здесь мероприятия для предпринимателей, и в такой особенный год захотелось дать возможность проявить себя людям бизнеса с творческой стороны. Ведь предпринимательство — это не только «про бизнес», для нас важна культура и история нашей страны», — рассказал Алексей Кокорин.

Помимо флешмоба, 18 июня в усадьбе Лопасня-Зачастьевское, именуемой в народе «пушкинским гнездом», состоится светский литературный салон «Предприниматели читают Пушкина».

Авторы лучших публикаций в рамках флешмоба получат право принять в нем участие и возможность прочитать стихи Александра Пушкина в атмосфере старинной дворянской усадьбы. Оставить заявку на участие можно по телефону 8 (926) 331-12-24.

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