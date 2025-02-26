Предприниматели Подмосковья обсудили проблемы обращения с ТКО в регионе

В минувший понедельник состоялась встреча предпринимателей с представителями комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы. В мероприятии приняли участие представители уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Главной темой обсуждения стало обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Участники встречи затронули вопросы нормативного регулирования, определения нормативов накопления ТКО и тарификации услуг, а также сложности, с которыми сталкивается бизнес в этой сфере.

Проблема обращения с отходами уже давно находится на особом контроле уполномоченного, который входит в состав межведомственной рабочей группы по мониторингу количества ТКО в Московской области. Однако на практике предприниматели продолжают сталкиваться с трудностями, связанными с завышенными нормативами накопления ТКО, что ведет к необоснованно высоким тарифам.

Как отмечает исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, проблема действующих нормативов является системной, на нее неоднократно обращали внимание Мособлдума и прокуратура Московской области. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, на которое возложены функции контроля за обращением с ТКО, планирует завершить мероприятия по мониторингу объемов ТКО только к 2027 году, что вызывает обеспокоенность со стороны предпринимательского сообщества.

Кроме того, к уполномоченному продолжают поступать обращения о навязывании региональными операторами невыгодных условий договора по обращению с ТКО. В таких случаях предпринимателям рекомендуется обращаться в антимонопольные органы или прокуратуру Московской области, которая уже привлекалась к рассмотрению подобных жалоб.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.