Предприниматели Подмосковья могут пройти опрос об опыте участия в госзакупках

Комитет по конкурентной политике Московской области с 6 по 28 февраля проводит опрос предпринимателей об опыте участия в государственных и муниципальных закупках Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе опроса предпринимателей просят отметить с какими трудностями они сталкиваются при участии в закупках и какие, по их мнению, изменения необходимо произвести для повышения заинтересованности предпринимателей в участии в выполнении государственного / муниципального заказа.

Опрос полностью анонимный.

При этом респондентам предоставляется возможность наряду с ответами на вопросы анкеты опроса изложить свои дополнительные предложения в свободной форме.

Все полученные в ходе опроса оценки и предложения будут учтены при совершенствовании системы государственных и муниципальных закупок, в том числе с учетом различий в предметах закупок.

Для прохождения опроса нужно пройти по ссылке или использовать QR-код.

Каждый ответ важен для дальнейшей работы по улучшению качества закупочной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.