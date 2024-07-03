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Предприниматели Подмосковья могут открыть точку на форуме «Агрополигон-2024»

18 и 19 июля в Подмосковье состоится научно-практический форум «Агрополигон-2024». Мероприятие соберет ведущих сельхозтоваропроизводителей региона, представителей научно-исследовательских центров и организаций, производителей техники для агропромышленного комплекса. В этом году главная тема форума — «Перспективные агротехнологии как основа продовольственной безопасности России», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Для вкусной встречи гостей и участников горячими блюдами, закусками и напитками, управление развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает предпринимателей открыть на форуме точки общественного питания и торговли.

Организаторы мероприятия готовы предоставить возможность подключения к электричеству мощностью 1,5 кВт, аренду палаток и уличной мебели, мангальную зону для приготовления блюд на углях. При проведении дегустации продукции — участие бесплатное.

Прием заявок продлится до 15 июля. Предпринимателям, желающим открыть точку общественного питания или торговли на форуме «Агрополигон-2024», необходимо заполнить форму, которая прикреплена ниже, и направить ее на электронную почту: Deevase@mosreg.ru. В случае возникновения вопросов, можно обратиться по телефону: 8 (985) 338-30-97.

Научно-практический форум «Агрополигон-2024» пройдет по адресу: г. о. Домодедово, с. Шебанцево, опытная станция ФГБНУ «ВНИИ Агрохимии».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.