Предприниматели Подмосковья могут отчитаться онлайн о целевом использовании займа

Процесс отчетности о займах представителей малого и среднего бизнеса региона стал быстрее в два раза. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь предприниматели Подмосковья могут предоставить необходимые документы через региональный портал госуслуг. Благодаря цифровизации срок предоставления отчетов уменьшился в два раза. Кроме того, перевод отчетности в электронный формат сократит трудозатраты заявителей и сотрудников Фонда микрофинансирования на 15%», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление микрозаймов субъектам МСП Московской области»доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Воспользоваться ею могут юридические лица и предприниматели, зарегистрированные в Подмосковье.

Чтобы оформить заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.