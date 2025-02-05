Предприниматели обсудят будущее корпоративного управления и формирования эффективных команд

С 14 по 16 февраля 2025 года в Radisson Resort Zavidovo состоится одно из ключевых событий для предпринимателей — BOOTCAMP CLUB 500. Мероприятие соберет более 500 бизнес-лидеров и экспертов из различных отраслей, которые обсудят актуальные вопросы корпоративного управления, формирования эффективных команд и трансформации корпоративной культуры в современных условиях.

Участниками BOOTCAMP станут ведущие управленцы, инвесторы, владельцы крупных брендов и специалисты по командообразованию, включая топ-менеджеров международных компаний, серийных предпринимателей и экспертов в области HR и стратегического управления.

Почему это событие важно для бизнеса?

Современный рынок требует гибкости в управлении и умения создавать команды, способные быстро адаптироваться к изменениям. В условиях дефицита кадров, смены поколений и снижения лояльности сотрудников вопросы корпоративного управления и привлечения талантов становятся критически важными. Успех теперь зависит от построения автономных систем, способных развиваться без слабых звеньев.

Три дня — три ключевые темы

BOOTCAMP 2025 сосредоточится на трех основных направлениях:

Таланты и лидерство — как находить и развивать сотрудников, способных двигать компанию вперед. Найм и управление — эффективные HR-стратегии, автоматизация процессов и создание устойчивых команд. Корпоративная культура — формирование среды, которая удерживает сотрудников и повышает их продуктивность.

Тренды и вызовы рынка: что обсудят участники?

Программа мероприятия включает практические кейсы, аналитические дискуссии и выступления 12 экспертов. Среди ключевых спикеров:

Ринат Алиев — топ-менеджер международных корпораций, сооснователь образовательной платформы для детей с оценкой в $110 млн.

Борис Зарьков — известный ресторатор, создатель крупного гастрономического холдинга.

Андрей Тысленко — эксперт по антикризисному управлению, работавший с крупнейшими российскими корпорациями.

Михаил Федоренко — советник руководителя федерального ведомства, специалист по разработке систем управления.

Вера Стексова — эксперт в Agile-методологиях, фасилитатор и тренер, внедряющая гибкие процессы в ритейле.

Василий Бавыкин и Ольга Прохоренко — эксперты индустрии гостеприимства, рассказывающие о создании привлекательных команд.

Андрей Кириленко — Заслуженный мастер спорта, Президент российской федерации баскетбола, поделится опытом формирования победных команд.

Какие решения ждут рынок?

В условиях дефицита квалифицированных кадров и изменений в подходах к управлению компаниям необходимо искать новые способы построения команд. Участники обсудят, как адаптироваться к вызовам рынка труда, какие стратегии найма актуальны в 2025 году, почему бизнес теряет сотрудников и как создавать процессы, не требующие постоянного контроля.

Резиденты CLUB 500 — предприниматели, управляющие компаниями с оборотом от 500 млн рублей в год, — будут искать ответы на эти вопросы. Обсуждения выйдут за рамки классического HR, затронув психологию лидерства, корпоративную ответственность, гибкие модели управления и внедрение технологий в командную работу.

Почему это событие меняет рынок?

CLUB 500, объединяющий крупнейших игроков бизнеса, задает тренды, которые влияют на всю предпринимательскую экосистему. В рамках BOOTCAMP формируются новые подходы к управлению, рождаются идеи для масштабирования бизнеса и появляются решения, которые затем внедряют ведущие компании.

Формат BOOTCAMP позволяет участникам не только получать теоретические знания, но и сразу применять их на практике. Это платформа, где бизнесмены тестируют новые механики, адаптируют инструменты к своим реалиям и получают доступ к уникальному опыту лидеров рынка. Итоги мероприятия зададут ориентиры для корпоративного управления на ближайшие годы, оказывая влияние на широкий круг предпринимателей.