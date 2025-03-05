Предприниматели Ленинского округа оказали адресную помощь ветеранам ВОВ

Компании, такие как ООО «ПКБК B&B», АО «Сантехкомплект» и ООО «ТПФ «Конструкция», посетили ветерана войны Бориса Канельского, вдову участника войны Нэллю Сидорову и пережившую блокаду Ленинграда Галину Федотову. Им были переданы необходимые в быту вещи: стиральная машина, кухонная плита, пылесос и мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

«В год 80-летия Победы мы обратились к ветеранам и труженикам тыла, чтобы узнать об их нуждах, и представили этот список бизнес-сообществу, которое с готовностью откликнулось на призыв», — отметила заместитель главы городского округа Анастасия Гайлиш.

ООО «ПКБК B&B» выполнила просьбу Галины Федотовой, жительницы блокадного Ленинграда, подарив ей мощный пылесос и мобильный телефон. АО «Сантехкомплект» обеспечила Нэллю Сидорову, вдову ветерана, новой плитой, которую сразу же подключили специалисты управляющей компании. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Канельский получил от ООО «ТПФ «Конструкция» стиральную машину и подарочный сертификат на сумму 50 тысяч рублей.

«Очень приятно, что о нас помнят и оказывают всестороннюю поддержку. Мою просьбу выполнили неожиданно быстро. Я очень признательна предпринимателям Ленинского округа и местной администрации», — приводятся в сообщении слова Нэлли Сидоровой.

В ближайшее время предприниматели планируют посетить труженицу тыла Нину Ладыгину, которой необходима микроволновая печь — она уже приобретена. Бизнес-сообщество Ленинского округа планирует до 9 мая 2025 года исполнить пожелания еще 18 человек, среди которых бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.