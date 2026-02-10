Предприниматели Балашихи провели открытый урок для старшеклассников

Открытый урок для учеников 10-11 классов школы № 11 прошел в Балашихе 9 февраля в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 9 февраля состоялся открытый урок для старшеклассников школы № 11. Мероприятие прошло в рамках профориентационного проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор». Перед школьниками выступили генеральный директор ООО «Эмилеми» Кирилл Юрьев и руководитель детского центра развития «Умка» Ирина Смолякова.

Предприниматели рассказали о своем профессиональном пути, особенностях ведения бизнеса и ключевых качествах, необходимых для успешной карьеры. Кирилл Юрьев поделился опытом создания компании по производству брендированной одежды и отметил важность финансовой грамотности, самодисциплины и командной работы.

Ирина Смолякова рассказала о трудностях, с которыми сталкивалась, и о мотивации открыть собственный детский центр. Она подчеркнула, что постоянное обучение и развитие помогают специалистам оставаться востребованными.

Школьники активно задавали вопросы о предпринимательстве и возможностях профессионального роста в Балашихе. Открытые уроки в рамках проекта продолжаются и способствуют осознанному выбору профессии среди молодежи округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.