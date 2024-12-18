Предприниматели Балашихи провели бизнес-урок для учеников школы № 11

В Балашихе проходит цикл открытых уроков для учащихся 10 — 11 классов с бизнесменами. Встречи со школьниками организовали сотрудники управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 17 декабря в школе № 11 с ребятами встретились начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольга Егерева, генеральный директор ООО «Студия Причесок», создатель проекта SOINTERA Елена Алексеюк и исполнительный директор ООО «Центр Доктора Бубновского в Балашихе» Ольга Смирнова.

Елена Алексеюк рассказала о своем профессиональном пути, об открытии Академии для парикмахеров и руководителей салонов красоты, а также о реализации проекта по созданию творческой деревни — тренинг-лаборатории для познания самого себя. Предприниматель отметила основные этапы развития бренда, обозначила необходимость постоянного обучения и постановки амбициозных целей, затем пригласила ребят пройти тренинг в творческой деревне.

Ольга Смирнова поделилась со школьниками опытом управления медицинским центром, рассказала об особенностях принятия решений, а также о том, как происходит поиск новых идей для развития бизнеса.

В завершении встречи ученики школы № 11 задали много вопросов и поблагодарили бизнесменов за интересный урок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.