Предпринимателей Шатуры приглашают поучаствовать в конкурсе новогодних витрин

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В г. о. Шатура впервые пройдет конкурс «Новогодняя витрина». Организаторы планируют с его помощью повысить привлекательность предприятий потребительского рынка для жителей и гостей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По информации отдела промышленности, предпринимательства и сельского хозяйства управления инвестиций и экономического развития на территории городского округа Шатура, конкурс пройдет в несколько этапов:

подготовка и оформление витрин — до 1 декабря;

прием документов на участие по электронной почте: shaturapotrebr@gmail.com — с 1 по 15 декабря.

В заявке на участие в конкурсном отборе нужно предоставить:

видео и фото оконных витрин и элементов оформления крупным планом;

вид здания с расстояния 30-50 м с прилегающей территории;

вид праздничного оформления входной группы;

вид новогоднего интерьера зала обслуживания.

Комиссия оценит оригинальность дизайнерского решения и художественных приемов декоративно-художественного и светового оформления.

Победителей определят отдельно по городам Шатура, Рошаль и поселкам.

Награждение состоится на праздновании Дня зажжения главной елки г. о. Шатура в сквере «Олимпийский».

Задать вопросы можно по телефону: 8 (496) 452-24-97. Возрастное ограничение: 0+.

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