Предпринимателей Подмосковья приглашают стать наставниками обучающего проекта

Представители бизнеса Подмосковья смогут стать наставниками для начинающих предпринимателей и самозанятых. Шестинедельный образовательный проект, организованный центром «Мой бизнес» Подмосковья, стартует 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Претендентами на роль наставников могут стать индивидуальные предприниматели, самозанятые, наемные сотрудники отраслевых компаний, имеющие успешный опыт предпринимательской деятельности, а также руководители, учредители и соучредители юридического лица.

Наемные сотрудники должны занимать должность не ниже руководителя структурного подразделения, а их опыт ведения бизнеса должен быть непрерывным в течение 5 лет. Опыт ведения бизнеса у предпринимателей — не менее 3 лет.

Наставничество осуществляется на безвозмездной основе. Также в рамках программы предусмотрена онлайн и офлайн-работа с участниками проекта продолжительностью не менее трех часов в неделю. Кроме того, наставнику предстоит научить предпринимателей определять цели, расставлять приоритеты и разрабатывать варианты запуска бизнес-проектов.

Для того, чтобы стать наставником, необходимо заполнить анкету. Затем претенденты пройдут собеседование с организаторами и обучение в школе наставников. Программа обучения состоит из 5 онлайн-вебинаров, 3 вебинаров в записи, экскурсии в одну из ведущих российских компаний и встречи во время открытия программы наставничества.

В рамках программы наставничества предприниматели и самозанятые под руководством наставников смогут разработать бизнес-план по запуску или развитию своего проекта. В финале состоится защита проектов, создатели наиболее успешных из них станут победителями и получат поддержку в реализации проекта.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Больше информации о мероприятиях для предпринимателей, в том числе образовательных, доступно на инвестиционном портале Московской области и в Telegram-канале Мой бизнес | Московская область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.