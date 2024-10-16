Предпринимателей Подмосковья приглашают поучаствовать в международных выставках

Стартовал предварительный сбор заявок на международные выставки в России и за рубежом, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Содействие в участии окажет фонд поддержки ВЭД Московской области. Фонд финансирует аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Подать заявку на участие в международной выставке за границей можно по ссылке. Для участия в международной выставке, которая пройдет в России, нужно перейти по ссылке. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что заявки принимаются до 1 ноября 2024 года, а также подчеркнули, что на каждое выставочное мероприятие необходимо заполнить отдельную заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.