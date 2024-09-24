Предпринимателей Подмосковья приглашают на встречу с делегацией из Беларуси

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) приглашает подмосковные компании принять участие в международной реверсной бизнес-миссии с делегацией из Республики Беларусь. Мероприятие состоится 7 октября в Красногорске, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В бизнес-миссии примут участие компании-импортеры Республики Беларусь, заинтересованные в таких товарах, как продукты питания, бытовая химия, строительные материалы и фармацевтическая продукция.

В рамках мероприятия запланированы встречи с потенциальными покупателями российских товаров для обсуждения возможностей сотрудничества. Формат встреч предполагает активное взаимодействие между сторонами, где покупатели смогут ознакомиться с продукцией и определить оптимальные условия партнерства.

Мероприятие пройдет в очном формате 7 октября по адресу: Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, корп. 1, секция В. Время проведения будет объявлено дополнительно. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 2 октября.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Аясу Доможакову по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по электронной почте dаа@exportmo.ru.

Помимо этого, Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах Фонда — по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.