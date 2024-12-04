Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по маркировке товаров

В России расширился перечень товаров, к продаже которых требуется применять разрешительный режим. Данный процесс предполагает проверку кода маркировки товара в процессе реализации. Это необходимо для обеспечения подлинности продукции и борьбы с контрафактной продукцией, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В соответствии с правилами, с 1 ноября некоторые товары, такие как обувь, биологически активные добавки (БАДы), антисептики, фотоаппараты, шины, одежда и другие изделия легкой промышленности, духи и туалетная вода, стали подвергаться обязательной проверке в рамках разрешительного режима. Это означает, что участникам оборота маркированных товаров нужно настроить свои кассовые программы для автоматической отправки кодов маркировки на проверку в систему «Честный знак». Если коды маркировки не пройдут проверку, продавцы не смогут продавать соответствующие товары.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что для получения информации о том, как работать без нарушений и настроить кассовые программы в соответствии с разрешительным режимом, предприниматели региона приглашаются на онлайн-встречу в формате «вопрос-ответ».

Мероприятие пройдет 5 декабря в 12:00 по московскому времени, где руководитель проектов Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» Игорь Визгин ответит на все интересующие вопросы. Чтобы зарегистрироваться, необходимо заполнить специальную форму на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.