Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар 30 июля

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Механизмы финансовой поддержки группы РЭЦ для развития экспорта». Обучение состоится 30 июля, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Спикерами выступят руководители проектов и менеджеры группы РЭЦ, а также руководитель представительства РЭЦ в Московской области Григорий Ладышев.

На вебинаре эксперты расскажут, какие особенности привлечения кредитования и работы с банковскими гарантиями существуют в Росэксимбанке, кто может рассчитывать на льготное финансирование, а также о преимуществах, которые получают экспортеры при работе с гарантиями в пользу налоговых.

Также спикеры обсудят, каким образом ЭКСАР помогает снижать риски и насколько справедливо утверждение о том, что работа с экспортными кредитными агентствами требует большого количества информации и документов, и существуют ли упрощенные процедуры рассмотрения заявок.

Каждый участник встречи сможет составить для себя чек-лист по бизнес-процессам для экспорта, а также задать вопросы экспертам.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 30 июля с 11:00 до 13:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 30 июля.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Фонд оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.