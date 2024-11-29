Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар 19 декабря

сегодня в 18:08

19 декабря состоится бесплатный вебинар для предпринимателей Московской области «Мегамаркет. Как выйти на маркетплейс с нуля». Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», а также маркетплейсом «Мегамаркет». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе вебинара участники узнают о тенденциях развития маркетплейсов, получат пошаговую инструкцию по выходу на маркетплейс «Мегамаркет», изучат эффективные инструменты продвижения товаров. Кроме того, слушатели вебинара узнают, как получить бонусы при работе с маркетплейсом.

Начало вебинара в 11:00. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте. Регистрация открыта до начала вебинара.

Больше информации о поддержке бизнеса и мероприятиях для предпринимателей доступно на инвестиционном портале Московской области и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.