Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар 17 сентября

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Финансовая логистика и платежи в текущих условиях (кейсы, реальность)». Обучение состоится 17 сентября, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Спикером выступит коммерческий директор финансово-торговой компании «Ф1» Денис Секкер при поддержке ассоциации экспортеров и импортеров.

Вместе с участниками эксперт рассмотрит методы оптимизации расчетов с контрагентами, механизмы возврата экспортной выручки и выбор эффективных инструментов для экспортных операций. Спикер расскажет о специфике работы с техническими товарами и услугами, а также об эффективных схемах взаимозачетов и альтернативных методах расчетов, включая бартерные сделки.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 17 сентября с 11:00 до 12:30.

Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 17 сентября.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Помимо образовательной поддержки, фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.