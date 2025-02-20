Предпринимателей Подмосковья приглашают на семинар 27 февраля

сегодня в 16:58

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и ассоциация налоговых консультантов приглашают 27 февраля 2025 г. на бесплатный семинар (в режиме вебинара), посвященный практике исчисления НДС при УСН, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Введенный с 1 января 2025 года НДС для плательщиков УСН вызывает много вопросов не только кто и как должен платить новый НДС, но и как вести налоговый учет, как избежать ошибок в расчетах, взаимодействие с налоговыми органами и контрагентами.

Семинар поможет разобраться со всеми нюансами и получить ответы на основные болевые вопросы:

Кто и как платит новый НДС.

Начисление НДС: в цене товара или плюс к стоимости?

Выставляем счета фактуры.

Кассовые операции с НДС.

Ведение книг покупок-продаж.

Система налогового администрирования НДС — АСК НДС и налоговые разрывы.

Налоговая отчетность по НДС.

Спикерами семинара выступят:

директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов;

член правления ассоциации налоговых консультантов Светлана Колобкова.

Начало мероприятия в 11:00. Регистрация доступна по ссылке.

Мероприятие проводится по инициативе исполняющего обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальи Чудаковой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.