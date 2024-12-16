Предпринимателей Подмосковья приглашают на конференцию по трендам 18 декабря

18 декабря состоится конференция «Тренды в продвижении на 2025 год» для предпринимателей Подмосковья. Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе мероприятия гости узнают о том, как меняется потребление людей, о трендах продвижения и их эффективном внедрении. Также участники узнают о девяти главных шагах в продвижении и формировании личного бренда, а в завершении получат готовую стратегию для развития личного бренда в интернете.

Спикером конференции выступит Ильяна Левина — предприниматель, интернет-маркетолог и блогер.

Место проведения мероприятия: г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 318 (точка кипения техноград). Конференция состоится с 11:00 до 15:00.

Участие бесплатное. Узнать о мероприятии подробнее и зарегистрироваться можно на сайте конференции. Регистрация открыта до 18 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.