Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатное обучение

Московский областной филиал президентской академии и Центр «Мой бизнес» Подмосковья проведут очные тренинги для предпринимателей. Обучение проводится бесплатно в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». После тренингов участникам выдадут сертификат установленного образца РАНХиГС, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Во время обучения предприниматели узнают о возможности повышения эффективности реализации бизнес-плана на основе проектного подхода, научатся планировать коммуникации проекта, отработают навыки обоснования выбора оценки стоимости, прокачают навыки управления сроками и рисками проекта, а также получат навыки оценки и экономического обоснования целесообразности реализации проекта.

В рамках продвижения бренда научатся снимать и станут режиссерами, умеющими монтировать бизнес-контент, получат представление о существующих сервисах в работе SMM-специалиста для создания видео, изучат тренды 2024 года для создания качественного контента, а также смогут наладить бизнес-связи и просто отлично проведут время в компании единомышленников.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Тренинг «Создаем контент для соцсетей»

На тренинге предпринимателей научат создавать рилс для соцсетей. Эксперты не только расскажут, но и покажут, как правильно подойти к вопросу режиссуры, как провести съемку и сделать быстрый монтаж с использованием телефона.

Тренинг состоится 27 июня с 11:00 до 14:00.

Тренинг «Применение проектного подхода в бизнес-планировании»

На тренинге расскажут о выборе стратегии развития бизнеса на основе проектного подхода. С опытным экспертом участники обсудят управление ресурсами, сроками, коммуникациями проекта. Отдельно будут рассмотрены темы финансирования деятельности и обоснования целесообразности привлечения заемного капитала.

Тренинг состоится 2 июля с 11:00 до 14:00.

Тренинг «Оценка эффективности реализации бизнес-плана и проекта»

Под руководством опытного эксперта участники узнают методы определения стоимости проекта, а также обсудят методы и показатели оценки эффективности реализации проекта, учитывая факторы риска.

Тренинг состоится 4 июля с 11:00 до 14:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.