Предпринимателей Подмосковья приглашают к участию в строительной выставке

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает малый и средний бизнес региона принять участие в 34-й международной строительной выставке Saudi Build. Мероприятие пройдет в городе Эр-Рияд 4–7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Saudi Build — крупнейшая строительная выставка в регионе Ближнего Востока. Выставка охватывает широкий спектр тем, связанных со строительством и промышленностью. Основные категории выставки: строительство, строительные материалы, технологии, отопление, вентиляция, кондиционирование, дизайн интерьера, каменная промышленность, PMV, деревообработка и специальные строительные технологии. Также представлены алюминий, двери, фасады, стекло и окна.

Оставить заявку на участие можно на сайте. Регистрация открыта до 15 сентября. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Каххори Шабнами по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 17) или по почте: shabnami@exportmo.ru.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Помимо участия в международных выставках, фонд предлагает компаниям и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». С услугами фонда можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.