Предпринимателей Подмосковья 12 февраля приглашают на бесплатный онлайн-вебинар

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре для предпринимателей «Экспорт в Саудовскую Аравию». Мероприятие состоится в онлайн-формате 12 февраля. Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие ориентировано на субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в изучении возможностей выхода на рынок Саудовской Аравии. Спикером вебинара выступит директор по развитию бизнеса холдинга Al Horafi Билал Ахмад. Специалист поделится информацией об особенностях выхода на рынок Саудовской Аравии, рыночных тенденциях, преимуществах различных каналов продаж, разберет маркетинговые стратегии и методы продвижения, а также расскажет про успешные кейсы российских компаний.

Вебинар пройдет 12 февраля с 11:00 до 12:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 12 февраля. Ссылка на вебинар придет на почту. По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru

Помимо этого, фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.