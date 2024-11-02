Предпринимателей Павлово-Посадского округа приглашают на встречу по вопросам обращения с ТКО

7 ноября в 11:00 в Администрации Павлово-Посадского городского округа состоится встреча бизнес-сообщества с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия». На повестке встречи темы по заключению договоров и вывозу мусора по факту накопления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В 12:00 будет проведена встреча с ГУП МО «Коммунальные системы Московской области. Тематика встречи — счета за сброс загрязняющих веществ.

Место проведения встречи бизнес-сообщества с коммунальными службами пройдёт в Администрации Павлово-Посадского городского округа по адресу: г. Павловский Посад, площадь Революции, дом 4. Офис № 315, 3-й этаж (Восточная Торгово-Промышленная Палата Московской области).

Предварительная запись осуществляется по почте: vmtpp@vmtpp.ru. Необходимо указать Фамилию, имя, отчество, должность, компанию, контакты. Или же записаться по телефону: 84964353365. При входе необходимо предъявить паспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.