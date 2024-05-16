Предпринимателей Королева приглашают принять участие в профмероприятии

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Предпринимателей Королева приглашают принять участие в профессиональном мероприятии, которое состоится 29 мая в 12:00 в мультимедийном павильоне «Космос», передает пресс-служба администрации городского округа.

Оно состоится 29 мая. Павильон расположен по адресу: Центральный городской парк, ул. Гагарина, д. 19.

Участники получат полезную информацию, встретятся со старыми партнерами, познакомятся с новыми, а также обменяются опытом.

В программе:

12:00 — 12:15 — регистрация;

12:15 — 13:30 — интеллектуально — развлекательная игра;

13:30 — 14:00 — фуршет;

14:00 — 14:30 — торжественная часть (награждение).

Участие по предварительной регистрации. Регистрацию можно пройти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.