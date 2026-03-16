сегодня в 15:40

Предприниматель провел урок о бизнесе в Богородском округе

В Центре образования «Богородский» 16 марта прошла встреча старшеклассников с предпринимателем Олегом Карцовым в рамках проекта «Разговоры о важном», посвященного российской промышленности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия «Разговоры о важном» состоялись во всех образовательных организациях страны. В Богородском округе перед учениками выступил депутат совета депутатов округа, генеральный директор УК ООО «Парк Ногинск», руководитель индустриального парка «Богородский» Олег Карцов.

Школьники задали гостю вопросы о ведении бизнеса, построении системы управления и создании инвестиционного климата. Предприниматель поделился практическим опытом и рассказал, как придать деловым процессам социальный и человеческий характер.

Участники встречи обсудили трудности и преимущества работы предпринимателя в России. Проект реализуется в рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Его цель — формирование у школьников духовно-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.