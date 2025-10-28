Предприниматель Гончаров: на 22% выросло число россиян, обедающих в ресторанах

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что количество жителей России, обедающих в различных заведениях, за год выросло на 22%.

«Рост популярности обедов в ресторанах связан с изменением ритма жизни горожан. Люди стремятся больше проводить времени вне дома, совмещая обед с отдыхом и неформальным общением. Для многих посетителей ресторан становится „островком“ передышки в течение рабочего дня», — сказал бизнесмен в эфире радио Sputnik.

По его словам, свыше 80% клиентов предпочитают посещение ресторана для обеда, а не оформление доставки или приобретение еды на вынос. Как отмечает компания, растет число людей, воспринимающих период с 12:00 до 15:00 не только как перерыв на работе, но и как шанс расслабиться, набраться энергии и провести время в приятной обстановке, общаясь с коллегами или друзьями.

Число посетителей кафе и ресторанов в обеденное время также увеличилось в сравнении с предыдущим периодом. Подчеркивается, что пик посещаемости, как и прежде, приходится на рабочие дни, когда клиенты отдают предпочтение комплексным бизнес-ланчам, заключил эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.