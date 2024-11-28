Предприятия в Шатуре и Орехово-Зуеве получили предупреждения за выбросы

Сотрудники Минэкологии Подмосковья провели выездные надзорные мероприятия в Орехово-Зуевском округе и Шатуре. Поводом стали обращения с информацией о признаках нарушений природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

По просьбе жителей Шатуры инспекторы эконадзора обследовали территорию промышленной площадки в селе Кривандино. Установлено, что здесь ООО «Лидер-АВ» организовало производство и переработка молотой и полимерной серы, связанное с выбросами в атмосферный воздух. При этом компания не подавала заявку на постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Аналогичная ситуация сложилась в городе Орехово-Зуево: администрация округа сообщила о том, что на производственной площадке по улице Лапина зафиксированы выбросы в атмосферу. В ходе надзорного мероприятия установлено, что по данному адресу ООО «Орехово-Зуевское транспортное предприятие» оказывает услуги по обслуживанию и ремонту легковых. В реестре объектов негативного воздействия сведения об источниках выбросов по данному адресу также отсутствуют.

По итогам надзорных мероприятий обеим компаниям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.