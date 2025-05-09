Предприятия «Технополиса Москва» поздравили ветеранов с Днем Победы

В особой экономической зоне «Технополис Москва» состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Среди почетных гостей были члены Совета ветеранов автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Для них провели экскурсию по высокотехнологичным производствам, устроили дружеское чаепитие и вручили благодарственные письма, сообщил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Территория ОЭЗ в районе Печатники находится на месте бывшего завода «Москвич», где сейчас размещаются более 130 инновационных предприятий. Управляющая компания «Технополиса Москва» уже много лет поддерживает добрые отношения с Советом ветеранов АЗЛК.

По словам Дегтева, на сегодняшний день особую экономическую зону столицы по праву называют новым индустриальным обликом Москвы. Здесь активно развивается промышленность, устремленная в технологическое будущее. Именно поэтому мы поддерживаем тесную связь с поколением победителей — людьми, чей созидательный опыт бесценен. Члены Совета ветеранов АЗЛК, отмечающего в этом году 68-летие, регулярно посещают мероприятия на площадке «Печатники».

«Особенно символично, что в модернизированных корпусах бывшего автогиганта сегодня выпускается продукция, важная для города и страны: лекарства последнего поколения, изделия микроэлектроники и фотоники, новые материалы, ведется разработка электромобилей», — рассказал Дегтев.

В Совет ветеранов АЗЛК входят свыше 1650 человек — участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, труженики тыла и почетные доноры. Организация играет важную роль в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма среди молодежи.

К 80-летию Победы резиденты ОЭЗ подготовили для ветеранов памятные подарки. НПО «Композит» передал холодильник, компании «Некс-Т» и «НЦК» — моноблок, «Онкотаргет» — принтер, «ВИП Камилла» — продуктовые наборы, а «САГА Технологии» — патефон и коллекцию виниловых пластинок.

Коммерческий директор компании «САГА Технологии» Оксана Калашникова отметила, что предприятие подарило Совету ветеранов патефон, потому что музыка всегда поддерживала людей даже в тяжелые времена. Это современная версия классического аппарата, выполненная в ретро-стиле.

«На пластинках записаны произведения Вивальди и Чайковского — шедевры классической музыки, которые, мы надеемся, принесут радость и тепло нашим дорогим ветеранам. Для нашей компании особенно важно поддерживать связь с поколением, создавшим легендарную советскую промышленность», — пояснила Калашникова.

Она поблагодарила ветеранов за их мужество, стойкость и трудолюбие, которое служит примером для всех.

Председатель Совета ветеранов АЗЛК Альбина Степанюк подчеркнула, что ветераны высоко ценят теплые отношения с представителями современных предприятий, работающих на территории легендарного завода.

Как рассказала Альбина Степанюк, советская промышленность и наука были одними из самых прогрессивных в мире.

«В этот период создавались и развивались целые отрасли, которые оставили после себя большое наследие. Современные инновационные производства нередко успешно сочетают в себе советский опыт научно-производственной интеграции с реалиями современной экономики», — сказала Степанюк.