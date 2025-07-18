Предприятия Сергиева Посада готовы предоставлять рабочие места для бойцов СВО

Житель Сергиево-Посадского округа Сергей Ельцов еще в начале спецоперации по контракту отправился выполнять боевые задачи. Подразделение воевало на стыке Луганской и Харьковской областей на Купянском направлении. Жизнь бойца требует собранности и внимательности, а еще массу умений, в том числе и наладить быт практически с нуля под постоянными обстрелами и атаками дронов противника. В 2023, когда закончился контракт, Сергей вернулся домой. Поначалу было сложно привыкнуть к мирной жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Первое время все было необычно. Плохо спал, был настороженным, пугала ночная тишина. И только потом стал привыкать к условиям мирной жизни», — говорит Сергей.

После месяца отдыха Сергей решил вернуться на работу. До начала спецоперации он трудился на одном из предприятий государственной компании «Ростех». Рабочее место за Сергеем сохранили. Он смог вернуться к своим прежним обязанностям. Говорит, что было приятно, что государство и коллеги его не забыли.

Сегодня в Московской области работает программа «Герои Подмосковья», в рамках которой, по инициативе партии «Единая Россия», участники СВО могут получить профессиональное образование за счёт работодателя и трудоустроиться, получить квалифицированное медицинское обслуживание и пройти полную реабилитацию. С 1 сентября предприятия, на которых работает более 200 сотрудников, будут выделять рабочие места для ветеранов боевых действий. Всего для ветеранов СВО и их семей было принято 75 мер социальной поддержки, 32 из которых региональные.

В Сергиево-Посадском округе работает центр поддержки участников СВО и членов их семей, куда можно обратиться по телефону: 8(926)913-01-93.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.

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