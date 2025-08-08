Предприятия РФ смогут воспользоваться работой АНО «Центр по внешней торговли»

Цель АНО «Центр по внешней торговле» — содействие российским предприятиям в расширении доступа на внешние рынки (сбор и анализ информации о методах поддержки экспорта и субсидирования, барьерах во внешней торговле; проведение комплексной экспертизы проблем внешнеторгового и внешнеэкономического характера и подготовка рекомендаций по их решению; разработка рекомендаций по экспортному планированию для организаций различных отраслей промышленности и пр.) и повышение их конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Основным каналом коммуникации, информирующем о деятельности центра, является Telegram-канал, в котором размещаются анонсы предстоящих мероприятий, изменения в законодательстве зарубежных стран, влияющих на ведение внешнеэкономической деятельности и многое другое.