сегодня в 19:03

Предприятия Подмосковья за полгода произвели более 121 тыс тонн муки

За 6 месяцев текущего года предприятия Подмосковья произвели более 121,6 тыс. тонн пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта, что на 3,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда выпустили 117,6 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

23 августа в России отметили День бисквита — праздник, посвященный одному из самых любимых десертов. К этому событию предприятия пищевой промышленности Московской области подготовились заранее, обеспечив регион необходимыми ингредиентами для праздничной выпечки.

Мука высшего сорта является ключевым компонентом для создания воздушных бисквитов, тортов, пирожных и других кондитерских изделий. Доля Подмосковья в производстве муки высшего сорта достигла 11,3% от общего объема по Центральному федеральному округу и 4,1% в Общероссийских показателях. Вклад в развитие отрасли внесли ведущие производители региона: АО «Раменский комбинат хлебопродуктов», ООО «Подольский мукомольный завод» и ООО «СКС-торг».

Стабильная работа агропромышленного комплекса позволяет обеспечивать внутренние потребности региона в основных продуктах питания. Системная поддержка производителей способствует развитию отрасли и укреплению продовольственной безопасности страны. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.