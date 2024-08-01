Предприятия Подмосковья приглашают студентов на оплачиваемый сбор картофеля

На полях подмосковных аграриев наступает сезон сбора урожая. На многих предприятиях к сортировке овощей приглашаются студенты, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Традиционный сбор урожая с привлечением молодежи проходит и на полях группы компаний «Малино». В этом году сбор начнется 10 августа, помощь нужна на всех четырех предприятиях: «Северка», поселок Индустрия, г. о. Коломна; «Озеры», город Озеры, г. о. Коломна; «СПК им Ленина», село Дединово, г. о. Луховицы; «Городище», деревня Городище, г. о. Ступино.

Для студентов создаются комфортные условия труда: бесплатное питание, жилье на время работ, оплата труда (260 руб. в час), компенсация расходов на дорогу до места пребывания и обратно. График работы сменный: 2/2.

Все вопросы по трудоустройству можно узнать по телефону: +7 (918) 046-19-29.

В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что привлечение молодого поколения к работе прививает любовь к труду на земле и сельскому хозяйству, воспитывает юных аграриев, которые впоследствии могут развиваться в одной из ключевых сфер для страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.