Предприятия общепита из Коломны вошли в топ-50 лучших объектов гастротуризма в РФ

Подмосковные предприятия общественного питания предлагают гостям и жителям региона широкую палитру кухонь, начиная с русской в традиционном или авторском исполнении, заканчивая средиземноморской, пикантной корейской и мексиканской. Всего в регионе работает около 8 тыс. кафе, ресторанов, закусочных и баров. Гурманы отправляются в путешествия по городам Московской области и высоко оценивают колорит региональной кухни — здесь можно найти блюда на любой вкус, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Так, несколько заведений данного направления, включая ферму и агрофирму из Коломны вошли в топ-50 лучших объектов гастрономического туризма в России по версии путеводителя 50 лучших вкусов России.

Музей «Коломенская пастила» занял первое место — здесь предлагают широкий ассортимент воздушного яблочного лакомства. Также в десятку лучших вошли «Калачная», где после экскурсии можно отведать фирменную выпечку с маслом, фермерское хозяйство «La Ferme de Reve» с рестораном европейской и азиатской кухни, а также агрофирма «ЭкоДеревушка» — гости хозяйства могут отведать в ресторане улиточный суп, а также том-ям с улиткой.

Рейтинг был составлен по результатам голосования 500 ведущих рестораторов, отельеров, предпринимателей, шеф-поваров, сомелье, гурманов, ресторанных критиков в сфере общественного питания, товаров и услуг, сельского хозяйства и гастрономического туризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.