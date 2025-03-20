Предприятия Москвы создают препараты для здоровья вен

В Москве более 300 промпредприятий занимаются производством лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, успешно удовлетворяя потребности отечественного рынка. Особое внимание уделяется разработке препаратов для профилактики и лечения заболеваний вен, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что развитие медицинской промышленности является одним из ключевых направлений для столицы.

«Компании создают инновационные товары, расширяют рынки сбыта и увеличивают объемы производства. Так, в январе предприятия на 36% нарастили выпуск медицинских инструментов и оборудования, более чем на 12% — лекарств, в том числе для лечения и профилактики заболеваний вен», — рассказал Гарбузов.

Он добавил, что среди таких препаратов — венотоники, которые укрепляют сосуды, улучшают микроциркуляцию и нормализуют кровоток.

Одной из ведущих фармацевтических компаний Москвы является «Сервье», которая специализируется на производстве средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и хронических патологий вен.

Среди ее продуктов — оригинальный препарат «Детралекс», широко применяемый в медицинской практике. При его производстве используется уникальная технология микронизации, которая повышает эффективность всасывания. Препарат помогает бороться с симптомами варикоза на всех стадиях заболевания.

В прошлом году компания выпустила более пяти миллионов упаковок «Детралекса», что на 23% превышает показатели 2023 года.

По словам директора по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС Яны Котуховой, производство «Детралекса» в Москве — это важный шаг, который делает передовые медицинские решения более доступными для пациентов.

«Мы гордимся тем, что развиваем фармацевтическое производство в России, внедряя передовые технологии и создавая продукт, который может помочь тысячам людей вести активную и здоровую жизнь», — пояснила Котухова.

Другое известное предприятие — «Изварино Фарма» — занимается разработкой и производством жизненно важных препаратов для трансплантологии, онкологии, терапии ВИЧ, кардиологии, эндокринологии и лечения сахарного диабета 2-го типа.

Ежегодно компания выпускает около 100 тыс. упаковок препарата «Лимфодиавен», предназначенного для лечения лимфовенозной недостаточности. Он эффективно снимает тяжесть, усталость, боль и отеки в ногах, а также обладает антиоксидантным действием, защищая клетки от повреждения свободными радикалами. В прошлом году компания сохранила объемы производства, полностью удовлетворив спрос на этот препарат, который доступен для заказа в интернет-аптеках.

Компания «Первый живой коллаген» специализируется на производстве натуральных пищевых продуктов на основе гидролизата коллагена I, II и III типов, которые поддерживают здоровье суставов, связок, зубов, волос и кожи. Недавно компания разработала специализированную формулу для укрепления вен и сосудов, которая способствует снижению отечности, улучшению кровотока и укреплению сосудистых стенок.

Ежегодно планируется выпускать не менее 200 тысяч единиц этого продукта, эффективность которого подтверждена клиническими исследованиями. Продукт доступен в бьюти-ритейле, аптеках, ортопедических салонах, магазинах спортивного питания, фитнес-клубах, маркетплейсах и на официальном сайте производителя.