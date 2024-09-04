Предприятие по производству упаковочных пакетов появится в Клину

Крупнейший производитель упаковочных пакетов в России — компания ООО «ЮниРол» — выбрало городской округ Клин местом своего размещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская провела переговоры с генеральным директором ООО «ЮниРол» Михаилом Таперовым.

Предприятие будет расположено в Западном микрорайоне Клина.

Половина высокотехнологичного оборудования, на котором производится уникальная пленка из полиэтилена низкого давления, уже запущена в тестовом режиме. На предприятии будет создано 240 рабочих мест с достойной оплатой труда, социальным пакетом, с возможностью профессионального и карьерного роста, рассказал директор предприятия главе.

В настоящее время на ООО «ЮниРол» есть ряд вакансий, в связи с началом деятельности. В перспективе предприятие, которое сегодня обеспечивает 60% отечественного рынка упаковочными пакетами, планирует довести объем производства до 3 тыс. тонн продукции в год.

По итогам 2023 года ООО «ЮниРол» включено в реестр эффективных и социально значимых предприятий.

«Поддерживаем предприятие в реализации всех проектов и будем сопровождать в подготовке документов для получении мер государственной поддержки», — сказала глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.