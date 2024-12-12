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Предприятие ОКБ «Гамма» в Ивантеевке стало партнером с Дальневосточным университетом

10 декабря в Госдуме РФ в рамках проекта «Технологический мост» проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета Владимиром Нелюбом и директором департамента информполитики и коммуникаций ГК «ССТ» Артуром Мирзояном подписано соглашение о партнерстве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Подписанное соглашение открывает новые возможности для продвижения линейки специальных компаундов «Гаммохем» потребителям в странах БРИКС.

В рамках соглашения предусмотрены совместные исследования в области нефтечувствительных материалов для обеспечения технологической и экологической безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

ОКБ «Гамма», располагающееся в Ивантеевке, — мировой высокотехнологичный лидер по разработке и производству всех компонентов систем электрообогрева для различных отраслей промышленности.

Компания выпускает более 10 тыс. наименований продукции, в том числе уникальной для российского и международного рынков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.