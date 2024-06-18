Предприятие Ленинского округа планирует расширение с китайской компанией

Компания из подмосковного Ленинского городского округа ООО «Эс Ти Кроун» планирует открыть новое предприятия в рамках расширения производственных мощностей. Проект реализуется в сотрудничестве с китайской компанией «Simsen», ведущим производителем ленточных пил. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Для осуществления проекта по расширению производства ООО „Эс Ти Кроун“ арендовала производственные площади размером 4 тыс. кв. м. При успешном развитии предприятие создаст около 15 новых рабочих мест», — уточнили в пресс-службе.

Компания «Эс Ти Кроун», основанная в 2004 году, специализируется на производстве продукции для авиастроения, судостроения, машиностроения, ракетостроения, оборонной промышленности, атомной энергетики, металлургии, а также нефтегазовой отрасли. В организации работают свыше 60 сотрудников.

«Мы являемся основателями новой отрасли промышленности в России, который ранее занимался производственными компаниями из Германии, Швеции, Франции и других стран. В 2022 году при поддержке Минпромторга РФ ООО „Эс Ти Кроун“ получила субсидию для реализации инновационного проекта по производству оборудования для вакуумной и вакуумно-плазменной термической и химико-термической обработки в рамках программ импортозамещения. Наша продукция включает вакуумные печи, установки ионно-плазменного азотирования, атмосферные печи, а также услуги по модернизации и ремонту существующих промышленных печей на предприятиях России. У нас есть собственное конструкторское бюро, что позволяет нам оперативно реагировать на изменения в производственном процессе, анализировать рыночные тенденции, защищать нашу интеллектуальную собственность и оптимизировать производственные процессы», — рассказала руководитель компании Татьяна Кузура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Московской области должны быть открыты новые перерабатывающие производства иностранных компаний из Индии и Китая.