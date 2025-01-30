Предприятие Коломны инвестировало 240 млн в повышение экологичности производства

Министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида посетил предприятие ООО «Цементум», расположенное в Коломне. Ранее в министерство поступали жалобы на выбросы, образующиеся при производстве цемента. Управлением экологического надзора Минэкологии были выявлены источники запыления, после чего совместно с компаниям «Цементум» была разработана и подписана дорожная карта по модернизации завода, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Модернизация предприятия должна продолжаться, пока есть возможности для улучшения и изменений. Благодаря проведенным мероприятиям, количество обращений граждан по поводу выбросов в атмосферу сократилось более чем в три раза, что свидетельствует о положительных результатах модернизации и ее влиянии на экологическую обстановку», — отметил Бида.

В ходе работ по снижению негативного воздействия на предприятии проведена ревизия оборудования, сокращены объемы хранения сырья на открытых площадках, реконструирован клинкерный склад, работы с сырьем теперь проводятся под защитой тентов, построен новый склад добавок и компонентов, повысилась эффективность ухода за системой аспирации. В общей сложности на модернизацию уже затрачено около 240 млн рублей, сумма вдвое превысила запланированные дорожной картой объемы.

Помимо этого, в прошлом году на границе санитарно-защитной зоны завода установлены два поста экомониторинга, сейчас они готовятся войти в строй. Информация с постов будет поступать в режиме онлайн в ГКУ МО «Мособлэкомониторинг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.