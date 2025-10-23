сегодня в 16:14

Предприятие «КАМПО» из Орехово-Зуева представит новинки на выставке

АО «КАМПО» из Орехово-Зуева примет участие в Международной выставке «Клинок — традиции и современность. Осень» в московском концертном зале MAIN STAGE (стенд № 53.1), которая пройдет с 31 октября по 3 ноября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На стенде будут представлены как новые, так и популярные модели ножей.

Новинки: нож для выживания «КАМПО-В», ножи-мачете МК «СТРИЖ», стропорез, разработанный из состава ножа оперативно-технических групп поиска и спасания космонавтов «ОТГ».

Популярные ножи: классический нож «КАМПО», водолазные модели «НВ», «МУРЕНА», «КАЛЬМАР», морской нож «Шкипер» и многофункциональный «ОТГ».

Вся продукция сертифицирована и не является оружием.

На выставку приглашают всех ценителей качественного ножевого снаряжения.

Ранее КАМПО успешно прошло освидетельствование Российского морского регистра судоходства (РС, Регистр). Предприятие специализируется на производстве катеров, плашкоутов и модульных понтонов, ножевой продукции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.