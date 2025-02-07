Предприятие из Видного представило свою продукцию на национальной выставке гражданской авиации

Представители компании «АЛБЕС», производящей потолочные и фасадные системы на территории подмосковного Ленинского городского округа, приняли участие в 12-й Национальной выставке-форуме NAIS 2025, посвященной развитию инфраструктуры гражданской авиации в России. Мероприятия прошли на базе Международного выставочного центра «Крокус Экспо». Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Кроме непосредственно транспорта, гражданская авиация нуждается в новой, современной инфраструктуре. Раньше при строительстве и реконструкции аэропортов прибегали к продукции импортных поставщиков, потому что только они были доступны. В последние 10 лет импортозамещение такой продукции активно развивается, и мы поставляем для аэропортов архитектурные системы, которые не имеют аналогов на рынке и на 100% замещают импорт», — приводятся в сообщении слова директора по связям с общественностью компании «Албес» Веры Синельщиковой.

Компания работает с 1996 года и располагается на территории южной промышленной зоны Видного. «Албес» является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Ленинского городского округа. Качественные отделочные материалы из тонколистового металла используются при строительстве большого количество медицинских, спортивных и дорожно-транспортных объектов, в том числе аэропортов. С применением продукции компании из Ленинского округа были возведены воздушные гавани в Томске, Геленджике, Саратове, Южно-Сахалинске, Симферополе, Красноярске, Сочи и других городах — всего порядка 30 объектов.

В пресс-службе добавили, что обсудить будущее гражданской авиации страны собрались больше 7 тысяч человек, представляющие порядка 150 компаний со всей страны, в том числе из Подмосковья. В пленарной сессии приняли участие министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и другие. Уточняется также, что за 2024 год небо России посетило больше 111 миллионов пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.