Предприятие из Сергиева Посада участвует в выставке упаковочных технологий UPAKEXPO

В эти дни в Москве проходит международная специализированная выставка упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO. В мероприятии в очередной участвует предприятие «Промрегионтара» из Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

Компания «Промрегионтара» работает на рынке уже более 20 лет. Здесь производят различные виды пленок, упаковку из гофрокартона и другие упаковочные материалы.

В этом году представители компании отмечают особую активность и количество посетителей выставки.

«Заказчики подкованные и умные, нам здесь очень комфортно работается», — поделились представители компании.

Кроме того, на выставке представлен первый и единственный в РФ и СНГ «Музей брендов, истории и дизайна упаковки», работающий в Сергиевом Посаде.

Всего в работе выставки UPAKEXPO принимает участие 20 стран из СНГ, Европы и Ближнего Востока.

Международная специализированная выставка упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO ежегодно подтверждает статус ключевого бизнес-события отрасли, становится местом объединения производителей и поставщиков в упаковочной индустрии, а также площадкой для демонстрации инноваций индустрии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.