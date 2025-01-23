Предприятие из Сергиева Посада участвует в выставке упаковочных технологий UPAKEXPO
Фото - © Администрация Сергиево-Посадский г.о.
В эти дни в Москве проходит международная специализированная выставка упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO. В мероприятии в очередной участвует предприятие «Промрегионтара» из Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации округа.
Компания «Промрегионтара» работает на рынке уже более 20 лет. Здесь производят различные виды пленок, упаковку из гофрокартона и другие упаковочные материалы.
В этом году представители компании отмечают особую активность и количество посетителей выставки.
«Заказчики подкованные и умные, нам здесь очень комфортно работается», — поделились представители компании.
Кроме того, на выставке представлен первый и единственный в РФ и СНГ «Музей брендов, истории и дизайна упаковки», работающий в Сергиевом Посаде.
Всего в работе выставки UPAKEXPO принимает участие 20 стран из СНГ, Европы и Ближнего Востока.
Международная специализированная выставка упаковки, печати и технологий розлива UPAKEXPO ежегодно подтверждает статус ключевого бизнес-события отрасли, становится местом объединения производителей и поставщиков в упаковочной индустрии, а также площадкой для демонстрации инноваций индустрии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.
«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.