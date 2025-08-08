Предприятие из Ленинского округа изготовило фасад для новой ледовой арены «Навка» в Москве

Одно из ведущих промышленных предприятий подмосковного Ленинского городского округа — компания «Албес» — выступила изготовителем фасадных конструкций для многофункциональной ледовой арены «Навка», открытой в 2025 году. «Албес» специализируется на изготовлении современных строительных и отделочных систем из алюминия. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа.

«Здание ледовой арены — новый архитектурный маяк на карте Москвы. Его особенность — фасад, где точный инжиниринг сплелся с лаконичным дизайном. На производстве „Албес“ превратили металл в поэзию движения — динамику вращений, пластику линий, энергию полёта и другие элементы эстетики фигурного катания. Однако за кажущейся лёгкостью — математика и профессионализм наших специалистов», — рассказали в компании «Албес».

Здание ледовой арены украшает гигантское полотно, изображающее тень силуэта фигуристки в момент выполнения одного из элементов из программы олимпийской чемпионки Татьяны Навки. На предприятии подчеркнули, что фигура спортсменки на фасаде выполнена в технике перфорации. Чтобы отразить легкость и плавность линий, специалисты предприятия произвели точный расчет по эскизу заказчика. Диаметр отверстий и шаг между ними сделали так, чтобы под любым углом фасад сохранял графическую целостность, не слепил солнцем и выдерживал ветровые нагрузки.

Предприятие из Ленинского округа уже не первый раз принимает участие в реализации крупный проектов, в том числе объектов спорта. Так, с использованием продукции «Албес» были построены стадион в Красноярске, ледовая арена в Иркутске, спа-комплекса в Минеральных Водах и многие другие.

Ранее сообщалось, что «Навка» — первый в России ледовый театр, площадка-трансформер с уникальным дизайном и технологическими возможностями для проведения ледовых шоу и спортивных тренировок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.