сегодня в 09:44

Предприятие из Богородского округа присоединилось к промышленному туризму

Программа «Промышленный туризм» продолжает привлекать предприятия Подмосковья. Экскурсия в рамках проекта прошла на предприятии «Зенит», расположенном в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе экскурсии участники специальной военной операции и их семьи познакомились с предприятием «Зенит», которое является производителем и разработчиком фонарей, лазерных целеуказателей, оружейного тюнинга, коллиматорных и тепловизионных прицелов, приборов ночного видения.

Гостям рассказали о деятельности предприятия, показали производственные процессы, а также обсудили возможность трудоустройства и прохождении практики на производстве.

Первым с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.