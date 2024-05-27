Предприятие «Колхоз Уваровский» обновило комбайны и трактора в Можайском округе

Ежегодно посевная площадь, которой занимается предприятие, составляет от 3,6 тыс. га. Чтобы работать в полях было быстрее и проще, руководство колхоза постоянно обновляет парк сельскохозяйственной техники.

АО «Колхоз Уваровский» — одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Можайского городского округа. Уже более 20 лет аграрии выращивают зерновые культуры, занимаются разведением крупнорогатого скота, а также производят солод и концентрат квасного сусла из озимой ржи собственного производства.

«В этом году мы закупили новой техники на 55 млн рублей: два колесных трактора, опрыскиватель для защиты растений от вредителей и болезней, дискатор и культиватор для обработки почвы два трактора. Все они произведены в России, Беларуси или Китае», — комментирует директор акционерного общества Александр Медведев.

Пополнился парк и вторым комбайном «Ростсельмаш». Первый был куплен в прошлом году. Уточняется, что предприятие стало первым в Московской области, кто приобрел комбайн такой модели. В среднем он убирает 30-40 га за смену.

В планах у компании находится постройка нового зерносушильного комплекса КЗС, где можно будет сушить, хранить и отгружать готовое зерно. Сейчас руководство колхоза готовит пакет документов для того, чтобы оформить льготное кредитование для сельхозпредприятий в одном из банков России.

Новый зерносушильный комплекс даст возможность быстро и качественно сушить зерно в больших количествах, а также позволит увеличить посевные площади.

АО «Колхоз Уваровский» всегда рад новым специалистам. В настоящее время здесь открыты вакансии механизаторов, сварщиков и токарей. Существует возможность предоставления жилья работникам.

Предприятие входит в список активных производителей сельхозпродукции наравне с ООО «Туровский» и АО «Дашковка» под Серпуховом, СПФ «Агро» из Серебряных Прудов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в регионе невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.